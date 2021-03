Kto je Peter Pellegrini a jeho voliči?

Aká je politická minulosť bývalého predsedu vlády a ako sa darí jeho novej politickej strane ako najsilnejšej opozičnej konkurencii?

Peter Pellegrini – meno, ktoré keď človek začuje, vybaví sa mu politik, bývalý predseda vlády a terajšia najsilnejšia konkurencia z opozície s pekným výzorom navrch a šarmantnými jamkami pri jeho úsmeve, ktorý v poslednom čase na obrazovkách nevidíme často, no všetci vieme, že si ich šetrí do svojej straníckej za určite legálne peniaze novo vybavenej centrály, kde sa so svojimi odídencami zo SMER-u SD smejú na chybách a hádkach dnešnej koalície a mädlia si ruky pri predstave opätovného vládnutia a počte podpisov na vyhlásenie referenda.

Petra Pellegriniho prvýkrát ako novú politickú tvár obyvatelia Slovenskej republiky zazreli v roku 2002, kedy pracoval ako asistent poslanca Ľ. Vážneho, ktorý bol zároveň podpredsedom Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a do NR SR bol opäť zvolený v roku 2006, kedy sa mu podarilo obsadiť kreslo ministra Dopravy, pôšt a telekomunikácií. A práve v tomto volebnom období prišla prvá kauza, s ktorou bol úzko spätý aj Peter Pellegrini.

V roku 2008, kedy P. Pellegrini pôsobil ako predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a informatizácie spoločnosti vyhrala netransparentne predražený mýtny tender schránková firma Skytoll a tento proces v roku 2009 vyhodnotila EÚ ako porušenie záväzných pravidiel.

Keď sa Pellegrini v roku 2016 stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu, obhajoval štátne úľavy pre firmu J&T a tak mohol usporiť na daniach investorom desiatky miliónov eur. Neskôr od veľmi blízkej osoby J&T kúpil luxusný byt v hodnote 410 000€, kde pôvod prostriedkov nebol dostatočne vysvetlený a nikto nedostal odpoveď na dôležité otázky.

15. marca 2018 bol Pellegrini poverený vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom zostavením novej vlády po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice a celoštátnych protestoch, čiže stal sa predsedom vlády. Programové vyhlásenie bolo totožné s tým Ficovým z roku 2016 a všetci vedia, ako R. Fico ako bábku ovládal P. Pellegriniho, takže veľká zmena pre Slovensko vtedy nenastala, ale upokojila napätie v spoločnosti.

23.3.2018 ľudia blízki Pelegrinimu a oligarchovi Výbohému získali pre ich firmu pochybné dotácie na ovocný sad a vďaka štátnemu „pochybeniu“ a veľmi lacné pozemky. Zjednodušene si títo ľudia vďaka P. Pellegrinimu postavili pálenicu za štátne peniaze.

Popri tom všetkom sa len nečinne prizeral na kauzy R. Fica. Na druhej strane mu nesmieme poďakovať za jednu vec – od roku 2019 máme elektronické občianske preukazy, ktoré v praxi doteraz ešte nevieme ako využiť.

Keď sa vo februári SMER – SD po 12 rokoch nedostal k moci ani po silnej kampani založenej na tvári Petra Pellegriniho a hnutie OĽaNO ho s náskokom porazilo, Pellegrini opustil svoju premiérsku stoličku. Po nezhodách s R. Ficom ohlásil odchod so strany SMER a 29.6.2020 si založil vlastnú stranu HLAS – SD, na ktorej založenie potreboval určitý počet podpisov, ktoré úspešne vyzbieral v lete minulého roka. I so zbieraním podpisov to nebolo všetko v poriadku. So svojou stranou chodil po mestách a obciach a ponúkal čapované nápoje a občerstvenie za podpis na založenie strany. No, kto by sa nepodpísal na nejaký zdrap papiera za veľkú čapovanú „desinu“ a jablkovú štrúdľu? Do menších obcí si strana HLAS zajednala aj dychové hudby a osobne som zažil, kedy pán P. Pellegrini tancoval s desiatkami dôchodkýň v čase pandémie a dôchodkyne dlho nezažili taký pocit blaženosti a eufórie ako po valčíku či polke so šarmantným, navoňaným Petrom Pellegrinim. Samozrejme, bez podpisu žiaden tanec! Záleží Pellegrinimu naozaj na zdraví ľudí alebo len na návrate k moci?

Strana vytvorila veľmi silnú kampaň, založila základňu s nájmom mesačne za tisícky eur, vybavila si ju luxusne a modernými technológiami. Na webovej stránke hlasu si môžeme pozrieť všetky dary pre stranu nad sumu 1000€. Doposiaľ vyzbierali z darov pridaných na účet strany bankovým prevodom necelých 140 000€. Strana má luxusnú centrálu, nové SUV autá, reklamné produkty a mnohé ďalšie veci, ktoré sa do spomínanej sumy nemohli zmestiť.

Peter Pellegrini s jeho stranou má v dnešných prieskumoch preferencií politických strán zhruba 25%. HLAS – SD nemá žiadny oficiálny program, ktorý by navodil ľudí k voľbe tejto strany, ale na hlavných pozíciách strany stoja bývalí predstavitelia SMER-u. Preto je dôležité sa spýtať, podľa čoho si volia občania stranu HLAS, ak nevedia, aké názory a konkrétne riešenia majú v programe. Očividne ich ohúril samotný predseda strany svojím vzhľadom a rečami o neschopnosti terajšej vlády. Jeho zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách sa zdá byť úspešný a práve Pellegrini chce byť a veľmi často to spomína niekým, kto vytiahne Slovensko zo súčasnej krízy von, no netreba zabudnúť, že aj keby sa predčasné voľby už v auguste, budeme mať vtedy zaočkovanú dostatočnú časť populácie, takže ten, kto nás vytiahne z krízy nebude on, ale vôľa ľudí sa dať zaočkovať.

S jeho stranou ako aj s jeho pôsobením sa spája veľa pochybností, ale čaro jeho vonkajšieho vzhľadu a pekných jamiek je pre voličov jeho strany sympatickejšie ako jeho minulosť.