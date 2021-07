Ako pomôcť demonštrantom a antivaxerom – podporovateľom Fica, Pellegriniho a Kotlebu?

Každonedeľné chodenie do kostola začínajú nahrádzať protivládne a protikoronové opatrenia, a to len vďaka politikom, ktorí sú neschopní a bezočiví.

Demonštrujú. Demonštrujú proti súčasnej vláde. Demonštrujú proti korone. Demonštrujú často. A nie sú to voliči vládnej koalície (aspoň dúfame), ktorí by dnes protestovali proti zavedeniu očkovacích preukazov, ale sú to voliči opozičných strán. A to všetko kvôli ochoreniu, ktoré stále útočí vo svete a zabíja ľudí, no pre nich neexistuje. Čiže protestujú proti nejestvujúcej veci.

Protestovali 1. novembra, keď druhá vlna naberala na sile, protestujú pred parlamentom dnes, keď sa hovorí o začiatku tretej vlny, pretože vďaka nim máme zaočkovanosť len 40%, a budú protestovať 1. septembra, kedy bude tretia vlna naberať na sile, a kde sa mocní predstavitelia opozície, konkrétne Fico, Pellegrini a Kotleba spoja, na ich vytúženom, najväčšom protivládnom proteste na Slovensku. To, prečo to títo traja sociálno-demokraticko-„liberálno“-komunisticko-extrémisticko-fašistickí spojenci robia, je dobre známe. Ale čo láka k tomu ich voličov?

Pocit, že návrat sociálnych demokratov k moci bude to lepšie. Ich názor im nechajme tak, no treba hovoriť o manévroch sv. trojice F&P&K, ktorí impertinentne navádzajú ľud na protesty v čase, keď si voľne pobehuje medzi nami smrteľný vírus. Voliči všetkých strán ľahko zabúdajú, no voliči takýchto strán, ktorých predsedovia sú zlodeji, slniečkari a odsúdení extrémisti ani nemajú čo zabudnúť, pretože nevedia čo. A to je to najsmutnejšie – Fico a Pellegrini v spojení s Kotlebom len využívajú duševnú obmedzenosť svojich voličov aj za cenu ich smrti.

Niektorým ľudom začína byť ľúto tých ľudí, ktorí sa namotávajú na výplody fantázií F., P., a K., a tak im chcú pomôcť aspoň s vierou. S vierou, že korona je medzi nami. Zdá sa, že im niet pomoci, no musí existovať niečo, čo by im pomohlo. A o to, zistiť, čo to je, by sme sa nemali snažiť len my, ale aj vládni politici, ktorí, žiaľ, napomáhajú im a svojim politickým oponentom na krásnej ceste k výhre ďalších volieb.